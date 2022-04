Horner: ''Hamilton is niet vergeten hoe hij moet rijden''

Christian Horner gelooft nog steeds in de kwaliteiten van Lewis Hamilton. De Red Bull-teambaas denkt niet de zevenvoudig wereldkampioen sinds Abu Dhabi en vier races verder het trucje is verleerd.



“Lewis had een vreselijk weekend, maar hij is niet vergeten hoe hij moet rijden. Vijf races geleden vocht hij voor het kampioenschap. Ze zullen die auto laten verbeteren en hij kan nog steeds een factor zijn in dit kampioenschap", zei Horner.

"We onderschatten geen van onze rivalen en het enige wat we kunnen doen is ons op onszelf concentreren, kansen proberen te maximaliseren en ervoor zorgen dat we ze benutten", zei de teamchef van Max Verstappen over de succesvolste coureur aller tijden.

Red Bull kende in tegenstelling tot Mercedes een grandioos weekend. In Imola werd de sprintrace gewonnen en tijdens de Grand Prix werd de eerste dubbelzege gepakt sinds Maleisië 2016, waar Daniel Ricciardo en Max Verstappen als een en twee eindigden.

Horner looft alle werknemers. ''Niet alleen langs het circuit, maar ook in Milton Keynes, in de fabriek, een geweldige, geweldige teamprestatie", zei hij.

De 48-jarige kijkt uit naar Miami en hoopt de stijgende lijn vast te houden. "Miami wordt een epische race, er is veel opwinding en veel verwachting rond Miami", legde hij uit. “Ik denk dat het een geweldig evenement gaat worden, ze zijn er erg enthousiast over, dus ja, laten we eens kijken, we moeten nu proberen voort te bouwen op dit momentum.''