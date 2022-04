'Saoedi-Arabië wilde tweede Grand Prix organiseren'

De Formule 1-kalender begint steeds meer uit te breiden. De sport groeit en de afgelopen maanden zijn er veel races toegevoegd voor de aankomende jaren. Aankomend seizoen trekt de sport immers voor het eerst naar Las Vegas. Ook zijn er in de afgelopen maanden contracten getekend met Qatar, Miami en Imola.

De meest opvallende nieuwkomer op de kalender van de afgelopen maanden was de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De race werd vorig seizoen voor het eerst verreden en was meteen het mikpunt van kritiek. De baan zou namelijk te onveilig zijn en de kritiek was niet mals. Daarnaast werd de editie van dit jaar ontsierd door een aanslag op enkele kilometers van het circuit. Lange tijd bestond er twijfel over het doorgaan van de race.

Maar volgens de goed ingevoerde journalist Joe Saward is men in Saoedi-Arabië zelf wel razend enthousiast over de race. Men wil volgens Saward zelfs een tweede race organiseren. Het land zou namelijk ook een race willen organiseren in het najaar, deze zou dan moeten plaatsvinden in Riyad. Volgens Saward staat de Formule 1 zelf niet bepaald te springen voor dit idee maar Saoedi-Arabië pompt nou eenmaal veel geld in de sport.