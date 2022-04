Alonso baalt van pechmomenten: "Had 25 of 30 punten moeten hebben"

Fernando Alonso is ook anno 2022 nog altijd actief in de Formule 1. De ervaren Spanjaard heeft in de loop der jaren echter niets ingeleverd van zijn snelheid. De Alpine-coureur liet zich dit seizoen meermaals op sterke wijze zien maar kende ook zeer veel pech. Hij staat momenteel vijftiende in de WK-stand met slechts twee punten.

Het is opvallend aangezien de tweevoudig wereldkampioen dit seizoen meermaals meevocht in de top tien. In Australië was hij in de kwalificatie tevens bezig met een rondje dat goed was voor een tijd in de top drie. Hij kreeg daar echter te maken met problemen waardoor hij crashte, die problemen achtervolgen hem al het gehele seizoen. Ook in Saoedi-Arabië was hij namelijk goed onderweg tot dat hij uitviel. Ook afgelopen weekend ging het vroeg mis en viel hij wederom uit.

Controle

Alonso zelf baalt als een stekker van zijn enorme hoeveelheid problemen. De ervaren Spanjaard is van mening dat hij meer punten verdiende. Hij is nogal duidelijk in zijn analyse van zijn eigen seizoenstart, hij wordt geciteerd door Mundo Deportivo: "Ik denk dat er een heleboel ongelukkige momenten zijn geweest in dit kampioenschap. Het was allemaal buiten mijn controle en dit (Imola, red.) was daar een nieuw voorbeeld van."

Pijnlijk

De Alpine-coureur is dan ook van mening dat zijn huidige plaats in het kampioenschap een vertekend beeld geeft. Alonso vindt dat hij veel meer verdient: "Ik start het seizoen liever goed dan dat ik aardig begin en slecht eindig. Maar op hetzelfde moment zie je als je op de televisie naar de races kijkt, dat heb ik ook jammer genoeg teveel gedaan, ik nu 2 puntjes heb terwijl dat er 25 of 30 hadden moeten zijn. Dat is enorm pijnlijk."