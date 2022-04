Sainz koestert geen wrok jegens Ricciardo na startcrash

Ferrari-coureur Carlos Sainz begon overtuigend aan het huidige seizoen. In de twee meest recente races viel hij echter al zeer vroeg uit. In Australië maakte hij zelf een fout waardoor hij vast kwam te zitten in de grindbak. In Imola kwam hij afgelopen weekend weer vast te zitten in het grind, ditmaal kon hij er echter weinig aan doen.

In de openingsronde van de Grand Prix van Emilia Romagna werd de Spaanse coureur aangetikt door Daniel Ricciardo. De Australiër gleed door nadat hij over een kletsnatte kerbstone reed. Hij raakte Sainz en beide belandden in de grindbak in de eerste chicane. Ricciardo kon zijn weg vervolgen maar Sainz moest weer teleurgesteld uitstappen.

Sorry

De stewards zagen geen aanleiding voor een straf maar Ricciardo voelde zich wel schuldig. Na afloop van de Grand Prix meldde hij zich bij Sainz om zijn excuses aan te bieden. De Spanjaard kon het gebaar waarderen. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dit zegt veel over de atleet Daniel. Hij had ook een pittige race achter de rug maar het eerst wat hij deed was sorry zeggen. Samen met de aanwezige monteurs hebben we hem bedankt hiervoor. Ik koester ook geen wrok jegens Daniel."

Uitleg

Sainz is dan ook van mening dat zo'n incident onderdeel is van het racen. De Spanjaard is niet van mening dat Ricciardo op een manier fout zat. "Het kan iedereen overkomen. Jammer genoeg overkwam het mij nadat ik hiervoor ook al was uitgevallen in Melbourne. Ik denk dat het incident verder geen uitleg nodig heeft. Iedereen kon overduidelijk zien wat er gebeurde."