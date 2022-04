Albon over zijn reserverol in 2021 bij Red Bull: ''Het was verschrikkelijk''

Alexander Albon had het zwaar toen hij uit de Red Bull werd gegooid ten faveure van Sergio Pérez. "Het heeft me gesloopt. Het was verschrikkelijk", vertelde hij aan de Beyond The Grid-podcast. Het verhaal over zijn exit als Grand Prix-coureur heeft Albon meerdere malen gedeeld met de rest van de wereld, maar de Williams-coureur blikte nogmaals terug op deze wervelende periode.



"Het was een van die dingen - het werd vrij laat aangekondigd dat ik geen coureur zou worden, ik denk dat het december was. Red Bull geloofde nog steeds in mij en vertrouwde me nog steeds, Christian Horner en Helmut Marko, iedereen bij Red Bull, en ik heb nog steeds een geweldige relatie met hen'', vervolgde de Thai, die nu voor Williams uitkomt.



''De drang om terug te keren als vaste waarde op de grid, was zeer groot. Van mijn kant was het min of meer van: 'Ik wil in de F1 zijn. Ik heb het gevoel dat ik de meest hongerige coureur ben die ik ken, hoe kan ik er weer in komen?''



Een reserverol was absoluut niet wat Albon ambieerde, maar de periode langs de kant, had ook zijn positieve kanten. ''Wat ook belangrijk was, was gewoon luisteren naar Max en Checo; Ik luisterde altijd naar hun ingenieurs ... en ik zou er stukjes van oppakken. Als mensen, hun persoonlijkheden - hoe gingen ze om met het team en hoe leerden ze? Het was best interessant om op die manier een stap terug te doen van de schijnwerpers en van de paddock, en de dingen in een ander perspectief te bekijken."



Albon droeg bij aan het succes van Verstappen in 2021 en vond dat een hele eer, maar aan de andere kant benadrukt hij dat het "verschrikkelijk" was om de coureurs op de baan te zien terwijl zat toe te kijken. ''De auto was snel vanaf het begin... Max had het over hoeveel beter de achterkant aanvoelde, hoeveel stabieler hij was. Het doet wel een beetje pijn, want op hetzelfde moment denk je: 'Dat is geweldig, ik heb het gevoel dat ik daaraan heb bijgedragen.''



Binnen Red Bull was iedereen erg te spreken over de input van de Thai. "Mensen zoals Adrian Newey gaven me er veel lof voor. Ik wil niet zeggen dat ik enorm heb geholpen, maar ik had het gevoel dat ik meedeed.'' Maar aan deze bijrol moest Albon in het begin nog wel erg wennen. ''De eerste paar races... het was verschrikkelijk, ik was een reservecoureur, dus ik moest naar elke race, maar omdat ik daar gewoon was, kon ik niet kijken. Ik zat daar gewoon.''



Na een tussenpauze van een jaar kreeg Albon het zitje bij Williams voor het kampioenschap van dit jaar en scoorde een eerste punt van de in Australië. Red Bull blijft een optie houden op hem voor het seizoen van 2023.