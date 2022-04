Russell ondervindt veel hinder van porpoising: "Dit is niet lang houdbaar"

George Russell redde gisteren de dag voor het team van Mercedes. De talentvolle Brit wist zijn wagen buiten de problemen te houden en had een super start. Hij profiteerde wederom van de problemen bij de koplopers en kwam op een zeer knappe vierde plaats over de finishlijn op het vochtige Imola.

Zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, had op zijn beurt een rampzalig weekend. Hij bereikte in zowel de kwalificatie, de sprint en de race de top tien niet. Ook Russell kende een lastige sprint en kwalificatie maar in de race kwam alles wel goed voor de Brit. Ondanks de aanwezige ongemakken kwam hij als vierde over de lijn, in de slotfase hield hij knap de jagende Valtteri Bottas achter zich.

Goed

Toch had Russell geen plezierige middag in Imola. De Mercedes heeft verschrikkelijk veel last van het fenomeen porpoising en op Imola namen deze problemen grootste vormen aan. Het gehobbel was duidelijk zichtbaar op de onboards en Russell ondervond er zeer veel hinder aan. Na de race sprak hij zich uit over zijn wedstrijd tegenover Racefans: "Ik denk dat als de auto in het juiste window zit en dat banden ook, dan voelt de auto best goed aan. Als je het gehobbel niet meerekent natuurlijk."

Fysiek

De porpoising pleegt echter een aanslag op de resultaten van Russell en zijn collega's. De Brit geeft aan dat het ook een harde impact heeft op zijn fysiek: "Het gehobbel zorgt er echt voor dat je buiten adem bent. Het was de meest extreme manier die ik ooit heb gevoeld. Ik hoop echt dat wel snel een oplossing gaan vinden en ik hoop dat de andere teams ook snel een oplossing vinden. Het is voor de coureurs namelijk niet lang houdbaar om zo door te gaan."

Russell had in Imola voor het eerst ook echt last van de porpoising op het fysieke vlak. De Mercedes-coureur bespreekt zijn ongemakken: "Dit is het eerste weekend dat ik echt last had van mijn rug. Het is een soort pijn aan de borst door de grote hoeveelheid gehobbel. Maar we moeten wel als we de snelst mogelijke rondjes uit de auto willen persen."