Oude rot Alonso merkt niks van leeftijd: "Voel me beter dan anderen"

Fernando Alonso is de oudste coureur op de huidige F1-grid. De Spanjaard merkt dat zijn leeftijd niet ten koste gaat van de snelheid. "Ik voel me beter dan de anderen", zei de 40-jarige tegen RaceFans.

Op de vraag op welk moment Alonso er wel de brui aan geeft, zei de tweevoudig kampioen. "Als iemand komt en ik zie dat hij me verslaat op puur vermogen, dan zie ik dat ik niet meer goed ben bij de start, ik ben niet goed in het voorbereiden van de auto of de andere kant van de garage is een seconde sneller dan ik en ik kan die tijden niet evenaren, misschien steek ik mijn hand op en zeg ik 'dit is tijd voor mij om aan iets anders te denken'.

"Maar op dit moment voel ik het tegenovergestelde, dus ik hou van racen", benadrukt de Spanjaard in dienst van Alpine.

Tot dusver heeft hij twee punten, terwijl teamgenoot Esteban Ocon twintig punten achter zijn naam heeft staan. Het grote verschil is mede te wijten aan pech met twee uitvalbeurten in Imola en Saoedi-Arabië. De tussenstand in het kwalificatieduel tussen beide Alpine-rijders is 2-2, maar in Australië was Alonso veel sneller totdat technische problemen hem de das omdeden.