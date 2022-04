"Hamilton heeft nog steeds vertrouwen in Mercedes"

In een jaar wat Lewis Hamilton een beetje doet denken aan het moeilijke jaar 2009, blijft de zevenvoudig-wereldkampioen Formule 1 zijn vertrouwen houden in Mercedes. Als een technisch directeur van een voetbalclub dit over de zittende trainer zegt, mag men zich op den duur zorgen gaan maken. Toch ligt het het in de situatie met Lewis Hamilton anders.

Na vier wedstrijden in het huidige kampioenschap staat de Brit inmiddels meer dan 50 punten achter Charles Leclerc, de leider in het wereldkampioenschap. De sterrenformatie heeft te maken met 'porpoising' en dit zorgt ervoor dat Hamilton niet het maximale uit zijn auto kan halen.

Sta voor 100% in dienst van het team

Hamilton vertelde in Imola, na afloop van de Grand Prix, aan de verzamelde pers: "Ik heb mijn DNA in dit team zitten en we zijn helaas een moeilijke weg ingeslagen. Ik hoor bij dit team en ben voor 100% verbonden met dit team. Wij zijn nog steeds wereldkampioenen (constructeurs), maar helaas hebben we dit jaar een pijnlijk jaar voor de boeg."

"Ik ben er nog steeds zeker van da we vroeg of laat in dit seizoen de puzzelstukjes bij elkaar kunnen leggen en er iets moois uit kan komen.

Vergelijking met 2009

"Ik weet nog goed dat ik in het jaar nadat ik wereldkampioen was geworden op de fabriek in Woking kwam. Ze vertelde me dat ze door de nieuwe regelgeving een auto hadden ontwikkeld die ongeveer 50% minder downforce zou hebben. We gingen er uiteindelijk mee aan de slag en wij bleken als een van de weinige op de grid inderdaad 50% downforce te hebben verloren. De rest van de teams zat al op het niveau van 2008." Hamilton bedoelde hiermee de verrassende auto's van Brawn Grand Prix en Red Bull Racing.

"In deze situatie komt het er op neer dat we in de windtunnel mooie resultaten hebben kunnen overleggen, in werkelijkheid is 'porpoising' een groot probleem op het circuit geworden," verklaarde de Mercedes-coureur. "Dit probleem is een stuk moeilijker op te lossen dan dat we in eerste instantie dachten", sloot de teleurgestelde Hamilton af.