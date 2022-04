De teleurstelling bij Leclerc in beeld

Charles Leclerc was vandaag op weg naar een nieuwe podiumplaats in Imola. De Monegaskische Ferrari-coureur maakte in de slotfase echter een zeer kostbare fout waardoor hij van de baan spinde en de muur raakte. Hij kon zijn weg echter wel vervolgen maar de schade en de pijn waren al geleden.

Leclerc kwam als zesde over finish en de teleurstelling was merkbaar bij de WK-leider. Hij zat in zak en as en dat was duidelijk zichtbaar toen hij uit zijn Ferrari stapte. Op opgedoken beelden is de woede en ontgoocheling bij de coureur uit Monaco overduidelijk te zien.