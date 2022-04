Russell realistisch: "Als we dit willen vasthouden moeten we meer snelheid vinden"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is op rampzalige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal doet dit jaar niet mee om de prijzen en de coureurs krijgen de stuiterende auto maar moeilijk onder controle. In Emilia Romagna vielen de resultaten wederom enorm tegen, het was een rampzalige dag.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had een rampzalige race en kwam niet tot een goed resultaat. De Brit zat vrijwel de gehele wedstrijd vast achter Pierre Gasly en hij werd op een teleurstellende dertiende plek geklasseerd. Zijn teamgenoot George Russell maakte er het beste van. Russell profiteerde van de fout van Charles Leclerc en kwam knap als vierde over de streep.

Spelletje

Russell was achteraf, ondanks zijn goede resultaat, zeer realistisch. De talentvolle Brit sprak zich tegenover zijn landgenoten van Sky Sports uit: "We moeten tevreden zijn met het feit dat we week in week uit het best mogelijke resultaat noteren. Of het beste uit de auto krijgen is weer een compleet ander verhaal. Ik heb echt het gevoel dat dingen onze kant opvallen tijdens deze eerste vier races. Zo gaat het spelletje soms."

Snelheid

De vierde plaats in de race was by far het beste resultaat van Russell van het weekend. De Brit kwam in kwalificatie en sprint immers niet in de buurt van de top tien: "We hebben onder bepaalde omstandigheden pech maar dat is zo omdat de auto niet snel genoeg is. Vrijdag kon je zien dat we ongelukkig waren. We waren niet snel genoeg maar dat gebeurt soms in de autosport. Wanneer de auto snel is gaat alles naar wens maar wanneer hij langzaam is juist niet. Ik ben blij met P4 maar als we deze plek willen vasthouden moeten we meer snelheid vinden."