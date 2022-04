Sainz opnieuw de schlemiel van Ferrari en wijst naar Ricciardo

Carlos Sainz tekende afgelopen week de 2-jarige verlenging van zijn Ferrari-contract waardoor hij ook in 2023 en 2024 bij het Italiaanse team rijdt. Heel veel rust heeft het hem niet gegeven, zo lijkt het, want ook dit weekend had hij het nakijken ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc.

In de race ging het niet veel beter voor de Spanjaard. Nadat hij vorig weekend in Australië in de eerste ronde uitviel gebeurde hetzelfde tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna.

In de tweede bocht kwam de Ferrari-coureur in botsing met Daniel Ricciardo, waarna hij spinde en in de grindbak eindigde. Het betekende het einde van de thuisrace van Sainz voor het oog van de vele aanwezige Tifosi. In gesprek met Sky F1 wijst hij met de vinger naar Ricciardo: "Om een bepaalde reden ging Daniel wijd op de kerbstone. Ik gaf hem in ieder geval genoeg ruimte maar ik denk dat hij de voorkant van zijn wagen verloor en over de kerbstone sprong in de zijkant van mijn wagen."

"Als gevolg stond ik weer vast in de grindbrak, een ongelukkige situatie waarin ik ben beland. Ik had het beter kunnen doen vandaag dan dit resultaat te behalen."

Slechte start

Terugkijkend naar de paar honderd meter die hij wel wist te rijden zegt Sainz dat de start niet goed was. Sainz: "Ik had niet de beste start. Ik zat vlak achter Charles en we moeten analyseren waarom onze starts zo slecht waren, maar we weten ook dat het een lange race zou zijn. Het ging op zich verder goed, tot aan bocht 2."