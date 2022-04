Verstappen pakt de Super Grand Slam: "Als team hebben we het goed gedaan"

Max Verstappen kende een ijzersterk weekend in Imola door de pole position, sprint te winnen en vervolgens de race te winnen inclusief de snelste ronde te rijden. Hiermee scoorde de Red Bull-coureur het maximaal aantal punten van 34. Concurrent Charles Leclerc bleef door zijn spin tijdens de race vandaag steken op 15 punten.

Twee weken geleden stond het er totaal anders voor en riepen de eerste mensen al dat de wereldtitel voorlopig uit zicht was voor het team van Red Bull Racing. Een raceweekend later en zowel Verstappen, Perez als Red Bull in het constructeurskampioenschap, staan er veel dichter bij.

Verstappen was na afloop zeer tevreden met de resultaten van dit weekend: "Het is altijd moeilijk om te bereiken dat je een weekend zo dominant bent als nu. Zowel vrijdag als zaterdag zaten we er vol bovenop waardoor het al een sterk weekend was."

"Door het weer vandaag weet je nooit hoe competitief je bent maar als team hebben we alles goed gedaan en deze 1-2 zege is welverdiend."

Controle niet verloren

Interviewer en voormalig F1-coureur Marc Gene vroeg de Nederlander naar zijn start en hoe hij het ervaren heeft om de keuzes te maken die vandaag bij de omstandigheden kwamen kijken. Verstappen reageerde: "De start was een belangrijk moment maar ook zeker daarna met het beoordelen van de weersomstandigheden, of we moesten wisselen naar slicks. Ook tijdens het eerste rondje uit de pits met de slicks moest ik geen fouten maken. Als je aan de leiding ligt moet je altijd het tempo bepalen en dat is altijd moeilijk maar uiteindelijk hebben we alles goed onder controle gehouden."