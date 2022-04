Uitslag Grand Prix van Emilia Romagna: Verstappen zegeviert met Red Bull 1-2, beide Ferrari's spinnen

De Grand Prix van Emilia Romagna is gewonnen door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam zijn concullega Sergio Perez als tweede over de streep op Imola. Achter het leidende duo was de derde plaats een prooi voor Lando Norris . Charles Leclerc was op weg naar een podium maar spinde op pijnlijke wijze.

Enkele uren voorafgaand de Grand Prix van Emilia Romagna begon het hard te regenen in Imola. De laatste races in het voorprogramma werden geteisterd door de buien en de Formule 1-coureurs keken koortsachtig naar de hemel. Toen het eenmaal zover was lag er inderdaad nog veel water op de baan. Iedereen stond op inters bij de start en alle voortekenen voor een spektakelstuk waren aanwezig.

Sainz

Verstappen kende een waanzinnige start en kon zijn koppositie simpel vasthouden. Leclerc had een moeilijke start en zag Perez én Norris voorbij komen. Tweede Ferrari-coureur Carlos Sainz kende een rampzalige start. Hij werd aangetikt door Daniel Ricciardo in de eerste bocht en vond zichzelf wederom terug in de grindbak. De Spanjaard kon zich niet los worstelen en viel voor de tweede keer op rij uit. Ricciardo kon door maar reed een kansloze race. Door het incident was de safety car de baan opgekomen en zat Red Bull in een zetel.

Alonso

Na vijf rondjes kwam de safety car weer naar binnen en reed Verstappen simpel weg. Direct na de safety car-periode waren er problemen voor Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen werd hij de start aangetikt en had daardoor schade opgelopen aan zijn sidepod. Hij verloor een groot deel van de zijkant en moest opgeven. Ondertussen was Leclerc bezig met een aardige inhaalrace en pakte hij de derde plaats terug van Norris.

Lijdensweg Lewis

Op de baan was inmiddels van alles aan de hand. Meerdere coureurs vochten prachtige duels uit met elkander en de fans konden genieten. Lewis Hamilton kon op geen enkel moment genieten van zijn wedstrijd. De Brit zat vrijwel de gehele race klemvast achter Pierre Gasly en reed op kansloze positie. Hij werd zelfs op een ronde gezet door zijn voormalige aartsrivaal Verstappen. Teamgenoot George Russell reed wel een sterke race.

Slicks

In de vijftiende ronde was Ricciardo de eerste die de gok van de slicks nam. Vlak na de stop van de Australiër kwam vrijwel iedereen naar binnen. Sergio Perez was de eerste van de koplopers die naar binnen kwam en als snel volgden ook Verstappen, Leclerc en Norris. Hamilton kende een moeilijke stop en werd bijna aangetikt door Esteban Ocon. Veel coureurs gingen daarna rustig verder met vechten.

Zachte band

In de slotfase waren de gaten inmiddels gegroeid en moest men de tactische meesterbreinen aan het werk zetten. Bij Ferrari besloot men Leclerc naar binnen te roepen voor een wissel naar de zachte band. Hierdoor kwam hij wel achter Lando Norris op de baan maar de schade was al snel weer beperkt. Als snel kwamen ook de Red Bulls naar binnen en leek Leclerc te kunnen gaan jagen op Perez.

Noodlot

Het noodlot sloeg echter al snel toe voor Leclerc. In zijn dolle jacht op de concurrentie maakte hij een knullig foutje. De Monegask spinde, raakte de muur en had flinke schade. Hij moest de pits in en verloor heel erg veel plaatsen, de balende WK-leider beperkte daarna de schade. De crash van Leclerc zorgde ervoor dat Norris weer naar het podium mocht, net als vorig jaar in Imola. Verstappen was de gevierde man in een enorm interessante wedstrijd.