Toto Wolff voelt zich opnieuw vernederd

Regerend constructeurskampioen Mercedes zakte in de sprint op Imola wederom door het ijs. De Duitse renstal presteerde werkelijk miserabel en beide coureurs konden geen potten breken. George Russell kwam niet verder dan de elfde plaats en Lewis Hamilton moet zelfs genoegen nemen met de veertiende plaats.

De resultaten van de zaterdag waren minstens net zo slecht als in de kwalificatie op vrijdag. Russell en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kwamen niet in het verhaal voor en de race van morgen belooft een zware te worden. De Duitse renstal kan een nieuwe wereldtitel wel vergeten en morgen moet men alles redden wat er te redden valt.

Afschrijven

Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft zelfs niet meer in een goed resultaat. De temperamentvolle Oostenrijker baalt en laat tegenover Motorsport.com weten dat hij niet veel meer verwacht van het waardeloze weekend: "Ik denk dat we mimimaal punten moeten scoren. Dit is echter niet waar we onze verwachtingen hadden geplaatst. We kunnen dit weekend dan ook gewoon afschrijven."

Vernedering

Morgen kunnen Russell en Hamilton de schade beperken in de gewone race. Niemand lijkt echter te vertrouwen op een goed resultaat. De sfeer bij Mercedes is inmiddels gedaald tot ver onder het vriespunt. Wolff: "Je kan geen wonder verwachten bij de start van de race omdat inhalen hier heel erg lastig is. We kunnen wel wat posities goed maken. We hebben dat vandaag wel laten zien. Maar naast het feit dat wij hier echt aan het leren zijn vandaag, is dit alweer een vernederende ervaring."