Ferrari denkt voorlopig niet aan teamorders

Het F1-seizoen is nog geen vier races oud of de eerste berichten over teamorders laaien alweer op. Vooral over Ferrari is de mening van diverse prominenten in de media te dat het Italiaanse team een keus moet maken. Het zou vol op Leclerc moeten gaan en Carlos Sainz de tweede rol geven ter ondersteuning, vanwege zijn achterstand en mindere prestaties in de eerste drie races.

De Spanjaard tekende afgelopen week een nieuw 2-jarig contract met Ferrari. Teambaas Mattia Binotto benadrukt in Imola dat er geen clausule is waarin staat dat Sainz de nummer 2 van het team is: "Nee, beiden hebben het recht om zo goed mogelijk te presteren."

Leclerc heeft 38 punten voorsprong op Sainz in het kampioenschap. Teamorders wil Binotto voorlopig nog niet invoeren maar hij sluit het op een zeker moment ook niet uit: "Op dit moment is er geen noodzaak voor orders. Zonder de fout in Melbourne zou Carlos tweede staan in het wereldkampioenschap. En als hij wint, neemt hij punten weg van Verstappen, onze echte rivaal."

Leclerc is een tovenaar

Toen hem gevraagd werd om Ferrari's huidige coureursduo te beschrijven, zei hij: "Leclerc heeft brede schouders - hij bezet het hele circuit. Als hij aan de leiding ligt, is het heel moeilijk om hem te verslaan. Hij is een tovenaar in een gevecht. Carlos werkt hard. Hij is een snelle coureur die graag de data analyseert. Hij weet zich aan te passen en te groeien en hij heeft nog tijd nodig. Maar hij komt altijd boven drijven."

Het is duidelijk dat Leclerc in ieder geval op dit moment de favoriet bij Ferrari is. De extreem goede resultaten van de leider in het kampioenschap in Melbourne deden Binotto denken aan de dagen dat hij met Michael Schumacher werkte.

"Soms leek het voor mij dat ik die goede tijden herbeleefde. Het was lang geleden dat we met zo'n groot verschil hadden gewonnen. Wat ik zie is honger - niet alleen de wens om individuele races of zelfs het wereldkampioenschap te winnen, maar veel meer dan dat", zo sloot de 52-jarige teambaas van Ferrari af.