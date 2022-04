Marko trots op zijn team: "Perez had Leclerc met een extra rondje ook ingehaald"

Max Verstappen verzilverde vandaag zijn pole position in de sprintrace in Imola. De Nederlandse Red Bull-coureur startte niet op de gewenste wijze waardoor Charles Leclerc hem kon bijhalen. Verstappen ging echter niet bij de pakken neer zitten en reed een dijk van een sprint voor het Italiaanse publiek.

In de slotfase van de sprint kwam de Nederlander steeds dichterbij zijn Monegaskische rivaal. Verstappen probeerde het meermaals in de eerste bocht maar hij kwam telkens net tekort. In de absolute slotfase was het echter raak en passeerde de Nederlander zijn rivaal. Hij reed vervolgens onbedreigd naar de vlag en start morgenmiddag vanaf de best mogelijke startplek.

Graining

Bij Verstappens team Red Bull Racing waren ze in hun nopjes met de resultaten van de snelle Nederlander. Teamadviseur Helmut Marko zag dat de concurrentie van Ferrari last had van een bekend probleem. Tegenover ServusTV sprak hij zich uit: "De graining die wij hadden in Australië was hier aanwezig bij Ferrari. Als er nog een extra rondje was geweest had Perez ook Leclerc ingehaald."

Synchronisatie

Verstappen had op zijn beurt ook problemen in Imola. Bij de start van de sprint kwam hij rampzalig weg en over de boordradio riep hij enkele sarcastische woorden over de 'gear sync'. Ook Marko kreeg dit mee en de Oostenrijker legt het uit: "Er was iets in het geprogrammeerde, de synchronisatie werkte niet. Maar Max ging er echt heel erg goed mee om en het lukte hem om verder te komen in het wereldkampioenschap. De snelheid was echt goed."