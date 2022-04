Leclerc baalt van mislopen sprintzege: "Kreeg ineens moeite met de banden"

Charles Leclerc startte de sprint in Imola vanaf de tweede plaats en wist dat hij moest gaan aanvallen. Bij de start profiteerde de Monegask optimaal van een klein probleempje bij rivaal Max Verstappen en greep hij de kop. In de slotfase van de sprint voelde hij echter de hete adem van Verstappen en werd hij zelfs ingehaald door de Nederlander.

Het leek er geruime tijd op dat de sprint in de richting van Leclerc zou vallen. De racegoden beslisten echter anders want Verstappen kon tijd goed maken. Leclerc leek wat moeite te hebben met zijn banden en Verstappen meldde zich steeds meer en meer aan het front. In de laatste rondjes moest Leclerc de witte vlag hijsen en moest hij genoegen nemen met de tweede plek.

Eerste startrij

Na afloop van de sprint kreeg Leclerc zijn medaille van Jean Alesi en verscheen hij voor de microfoon. Tegenover interviewster van dienst Naomi Schiff sprak de Monegask zich overduidelijk uit: "Dit is nog steeds een resultaat die goed is voor de eerste startrij. We hadden op het einde van de sprint ineens wat moeite met de banden. Dat moeten we maar gaan analyseren maar de belangrijkste race volgt morgen pas."

Graining

Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz vlogen allebei over het circuit. De Monegask was dan ook tevreden met het begin van zijn race. Over het einde was hij overduidelijk wat minder te spreken: "De snelheid was goed maar toen begonnen we last te krijgen van wat graining op de linker voorband. We verloren daardoor redelijk wat tijd aan het einde. We komen morgen gewoon sterker terug."