Hamilton baalt en is kritisch: "Dat ga ik intern houden"

De kwalificatie in Imola verliep werkelijk waardeloos voor regerend constructeurskampioen Mercedes. De zilverpijlen van Lewis Hamilton en George Russell konden het tempo amper bijhouden. In Q1 was het voor beide heren al zeer close en uiteindelijk vielen Hamilton en Russell op gênante wijze af in het tweede kwalificatiedeel.

De eliminatie van de beide Mercedessen was een historische. De laatste keer dat er geen zilverpijl deelnam aan Q3 was in 2012. De Britse coureurs hadden enorm veel pech met de timing van de crash van Carlos Sainz. De Spanjaard veroorzaakte een rode vlag en tijdens de onderbreking begon het met regenen. Hierdoor konden Hamilton en Russell hun tijd niet verbeteren en vonden ze hun waterloo.

Teleurstelling

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton baalde na afloop als een stekker. De Brit verscheen duidelijk teleurgesteld voor de microfoons van de internationale media: "Dit was zeker geen goede sessie en dit is natuurlijk heel erg teleurstellend. We kwam hier met een optimistisch gevoel naar toe, iedereen in de fabriek heeft ook zo enorm hard gewerkt. Als alles niet goed samenkomt, dan is dat natuurlijk heel erg teleurstellend. Als team hebben we niet naar verwachting gepresteerd."

Kritisch

Hamilton is daarnaast ook kritisch op zijn team. De Britse Mercedes-coureur wil echter niet vertellen wat zijn ploeg beter had kunnen doen. "Er waren wat dingen die we moesten doen en wat dingen die we juist niet moesten doen. We gaan nu zo hard mogelijk werken om tijdens de sprintrace naar voren te kunnen komen. Gelukkig is het weer morgen beter en kunnen we dan ook wat opschuiven."

Intern

Hamilton leek zeer kritisch richting zijn werkgever. De Britse Mercedes-man wil echter helemaal niets kwijt over zijn punten van kritiek. Zelfs na extra vragen zwijgt hij in duizend talen: "Ik ga dat intern houden en ik ga dat dan ook niet zomaar delen. We moeten gewoon hard blijven werken. Het is gewoon wat het is."