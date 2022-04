Schumacher zag nieuw Ferrari-contract van Sainz wel aankomen

Ferrari heeft deze week officieel bekend gemaakt dat het contract van Carlos Sainz met 2 jaar is verlengd. Dat gooit automatisch de deur dicht voor Mick Schumacher, die ook onder contract staat bij het Italiaanse team waar zijn vader in het verleden vele records op zijn naam schreef.

Schumacher zegt echter niet verrast te zijn dat er voorlopig geen stoeltje bij Ferrari inzit. Voor hem was het duidelijk dat Sainz een nieuw contract zou krijgen: "Ja dat was wel duidelijk voor mij. Het is logisch dat Ferrari zijn contract heeft verlengd. Carlos had een sterk seizoen in 2021 en werkt goed samen met Charles Leclerc."

Sainz lacht zich rot

In de dagen voor de aankondiging speculeerden sommigen in de Formule 1 dat de Spanjaard Sainz in onenigheid leefde het team uit Maranello over de lengte van zijn volgende deal. Sainz reageerde in Imola op die verhalen: "Je kunt je voorstellen hoe hard ik heb gelachen toen ik al die geruchten las. Tegen die tijd was alles al getekend en we wachtten gewoon op het weekend in Imola om het aan te kondigen."

"Het was voor beide partijen vrij eenvoudig om in de winter tot overeenstemming te komen over alles, dus we hebben zojuist het perfecte plan gemaakt om de verlenging aan te kondigen op een plek als Imola in het bijzijn van alle Ferrari-fans."