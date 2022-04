Sainz verlengt contract bij Ferrari tot 2024

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel. Carlos Sainz heeft aan de vooravond van de Grand Prix van Emilia-Romagna zijn contract bij Ferrari verlengd. De Spaanse coureur rijdt sinds afgelopen jaar voor de Italiaanse renstal en heeft nu zijn contract verlengd tot en met 2024.

Sainz kwam in 2021 over van het team van McLaren. Hij verving bij Ferrari Sebastian Vettel en maakte vorig jaar in zijn eerste seizoen in het scharlakenrood veel indruk. Hij eindigde meermaals op het podium en eindigde uiteindelijk boven teamgenoot Charles Leclerc in het wereldkampioenschap. Ook dit jaar begon hij sterk met twee podiums in de eerste drie races, een contractverlenging hing dan ook in de lucht.

De Spaanse coureur is zelf heel erg tevreden met zijn nieuwe contract. In een persbericht over zijn contractverlenging spreekt hij zich uit: "Ik ben heel erg blij met mijn nieuwe contract bij Ferrari. Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team bestaat om voor te racen dan Ferrari. Na een jaar bij dit team kan ik bevestigen dat racen in dit overall en dit team representeren echt uniek en onvergelijkbaar is. Mijn eerste jaar hier was solide en constructief. Het resultaat van al het harde werk is wel duidelijk geworden dit seizoen."