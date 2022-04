Leclerc verkent Imola alvast op vooravond sprintweekend

Charles Leclerc gaat momenteel met een ruime voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. De Monegaskische Ferrari-coureur won twee van de eerste drie races en wil dit weekend weer toeslaan in Imola. Leclerc bereidt zich dan ook zo goed mogelijk voor en heeft zich al vrij vroeg gemeld op het circuit.

De Ferrari-coureur heeft zijn eerste rondjes op het circuit namelijk al gemaakt. Zoals wel vaker heeft Leclerc de fiets uit de stalling gehaald om alvast een rondje te maken over het circuit. Normaliter maken coureurs op de donderdag de eerste trackwalks, Leclerc is zijn collega's nu al te snel af.

