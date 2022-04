Ferrari presenteert spectaculaire poster voor thuisrace

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een bijzonder weekend. In Imola zal de Italiaanse renstal namelijk voor het eerst dit jaar in actie komen voor het eigen publiek. De thuisrace komt op een gewenst moment, de ploeg is immers zeer sterk uit de startblokken gekomen.

Kopman Charles Leclerc won twee van de eerste drie races en gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Ferrari is ondertussen de hype aardig aan het opbouwen voor de thuiswedstrijd. Het team presenteert voor elke Grand Prix een poster maar deze voor Imola is wel heel erg bijzonder en kan op veel positieve reacties rekenen.

