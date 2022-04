Ralf Schumacher ziet kopman bij Ferrari: "Sainz weet dat ook"

Het team van Ferrari is op zeer sterke wijze aan het gloednieuw seizoen begonnen. Charles Leclerc wist twee van de eerste drie races te winnen. In Saoedi-Arabië won de Monegask niet maar kwam hij wel als tweede over de streep. Hierdoor gaat Leclerc ruim aan de leiding van het kampioenschap.

De Monegaskische Ferrari-coureur profiteerde optimaal van de problemen bij de concurrentie. Red Bull-rivaal Max Verstappen oogt sterk maar viel al tweemaal uit in het nog jonge seizoen. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz is stabiel maar viel twee weken terug wel op knullige wijze uit in Australië. De Spanjaard eindigde wel twee keer op het podium maar Leclerc lijkt simpelweg veel te sterk voor zijn teamgenoot.

Kopman

Leclerc lijkt dan ook de onbetwiste kopman van de legendarische Italiaanse renstal. Hij heeft immers een riante voorsprong en Sainz heeft nog geen race gewonnen. Het lijkt dus een uitgemaakte zaak maar bij Ferrari ontkennen ze bij hoog en laag dat één van hun coureurs de kopman is. Voormalig coureur Ralf Schumacher gelooft er geen snars van. De Duitser is duidelijk tegenover F1 Insider: "De slagorde bij Ferrari is allang bepaald!"

Tweede viool

Volgens Schumacher is het dus allang en breed duidelijk dat de getalenteerde Sainz dit seizoen de tweede viool zal bespelen. Het is nog maar de vraag hoe de Spanjaard met deze rol zal omgaan. Schumacher weet het wel: "Sainz weet dit en hij reageert nogal boos. Er was een tijd waarin iemand zeer succesvol was en het was toen ook al zo dat men relatief vroeg wist op welke coureur de nadruk lag."