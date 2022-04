Hill steunt Verstappen: "Het is ook onacceptabel"

Max Verstappen is niet bepaald op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse Red Bull-coureur viel in twee van de eerste drie races uit en dat was een fikse teleurstelling. Regerend wereldkampioen Verstappen won wel in Saoedi-Arabië maar de achterstand op WK-leider Charles Leclerc is immens.

Aankomend weekend hoopt de Nederlander dan ook beter voor de dag te komen in Imola. Verstappen zal vanzelfsprekend hopen op een veel beter weekend zonder problemen, er zit immers wel snelheid in de bolide maar de betrouwbaarheid laat aan de wensen over. Zelf noemde Verstappen de situatie na de Australische Grand Prix 'onacceptabel' en hij kan met die woorden op bijval rekenen.

Onacceptabel

Veel kenners zijn het namelijk eens met de ferme woorden van de Nederlandse coureur. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill begrijpt de uitlating van Verstappen. Hill deelt zijn opinie in de F1 Nation Podcast: "Persoonlijk denk ik dat Max er wel goed mee omgaat. Hij had een paar uitlatingen waar hij zich ontevreden uitsprak met woorden als 'onacceptabel. Ik denk dat Christian Horner het daarmee wel eens is. Het is ook onacceptabel. Ze moeten dit probleem echt zo snel mogelijk gaan oplossen."

Onbetrouwbaar maar snel

Het grootste probleem van Red Bull Racing lijkt echter de betrouwbaarheid. De auto is zeker snel maar qua betrouwbaarheid blijft hij achter. Bij het team lijken ze dat geen probleem te vinden. Ook Hill deelt die mening: "Het is beter om een onbetrouwbare snelle auto te hebben, dan een langzame betrouwbare auto. Als je de snelheid hebt, dan kan je vanuit daar aan de rest werken. Ze zullen echt keihard werken om alle problemen op te lossen. Wat nu gebeurt is echt wel heel erg kostbaar. Ferrari rijdt daarentegen zonder problemen rond."