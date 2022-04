Sainz senior onthult mysterieus project

Ferrari-coureur Carlos Sainz komt uit een echte racefamilie. Zijn gelijknamige vader is immers zeker geen onbekende in de racewereld. Sainz senior is immers één van de beste rallycoureurs ooit en boekte successen in het wereldkampioenschap rally en in de Dakar Rally. De Spanjaard rijdt nog jaarlijks de wereldberoemde woestijnrally.

In januari reed Sainz de Dakar Rally in een Audi alleen verliep dat niet geheel voorspoedig. De vader van de Ferrari-coureur gaat binnenkort echter iets heel speciaals doen, zo onthult hij op sociale media. De rallykampioen staat in zijn Audi-kloffie naast een Formulewagen onder een doek. Hij schrijft dat hij eindelijk iets mag onthullen en tagt daarbij de Spaanse tak van Red Bull. Wat hij precies gaat doen is onduidelijk.