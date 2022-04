'Teams vragen FIA samenwerking Haas en Ferrari te onderzoeken'

Het team van Haas is op fantastische wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Amerikaanse renstal was jarenlang het lelijke eendje van het Formule 1-veld maar alles in nu anders. De teruggekeerde Kevin Magnussen scoorde in Bahrein en Saoedi-Arabië meer dan een handvol punten en dat geeft de burger moed.

De ploeg was vorig seizoen overduidelijk het slechtste team van het veld. Afgelopen jaar werden er geen punten gescoord en men gaf al zeer snel aan dat alle aandacht uitging naar het nieuwe seizoen. Dit jaar zijn er immers compleet nieuwe reglementen ingegaan waardoor alles anders is. Niet alleen Haas heeft een grote sprong gemaakt, ook bij het team van Ferrari loopt alles op rolletjes.

Hoofdkantoor

De legendarische Italiaanse renstal won met Charles Leclerc twee van de eerste drie races en gaat ruim aan de leiding in het WK. Opvallend genoeg zijn er best wat overeenkomsten te vinden tussen de teams van Ferrari en Haas. De Amerikaanse renstal werkt namelijk sinds het prille begin nauw samen met de Italianen. Ze nemen zoveel mogelijk onderdelen af en daarnaast heeft men ook een technische afdeling vlak naast het hoofdkantoor van Ferrari.

Onderzoek

Er zijn wel meerdere verbanden te vinden tussen de teams, Haas-coureur Mick Schumacher is bijvoorbeeld ook een Ferrari-junior. De innige samenwerking en de opvallende successen wekt de interesse van de concurrentie. Men vermoedt dat het niet geheel zuivere koffie is. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zijn er zelfs drie teams naar de FIA gestapt. De teams zouden de FIA hebben gevraagd om de samenwerking te onderzoeken. Het is niet duidelijk welke teams naar de FIA zijn gestapt, volgens AMuS kan het gaan om McLaren, Aston Martin, Alpine of Mercedes.