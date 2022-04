'Hamilton is een verwende jongen vanwege perfecte F1-wagens'

Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer denkt dat Lewis Hamilton meer moeite heeft met porpoising dan rivalen omdat hij gewend raakte aan het rijden van F1-auto's zonder problemen. De Formule 1 keerde voor 2022 terug naar auto's die afhankelijk zijn van aerodynamica op de grond, dus vroeg in het seizoen heeft het fenomeen porpoising, stuiteren, dat met dit concept wordt geassocieerd veel teams beïnvloed en is het een belangrijk onderwerp van discussie geweest.

Het stuiteren was vooral duidelijk bij de W13 van Hamilton en teamgenoot George Russell. De jonge Brit gelooft echter dat het team veel snelheid gaat winnen zodra het dit probleem weet op te lossen. Maar tijdens de Grand Prix van Australië leek Ferrari net zo erg te worstelen met stuiteren, misschien zelfs nog erger dan het Duitse team. Ondanks die visuele problemen domineerde Charles Leclerc het gehele weekend en claimde de grand slam van pole position, overwinning, de snelste ronde en leidde elke ronde.

Russell eindigde ondertussen als derde, zijn eerste Mercedes-podium, terwijl Hamilton P4 eindigde. Hamilton rijdt voor het eerst sinds 2013 in een Formule 1-auto met een duidelijke achterstand op de koploper. Surer vertelde ik gesprek met Formel1.de dat hij gelooft dat Hamilton meer wordt gehinderd door porpoising omdat hij de laatste paar jaar alleen maar perfecte auto's heeft gereden en daardoor een verwende coureur is geworden.

Tot dat moment is Surer van mening dat Russell ook op dezelfde manier profiteert als Leclerc, aangezien de Brit vóór 2022 gedwongen was om alles uit de Williams te halen aangezien die wagen niet perfect was: "Russell is gewend om hard te rijden met een slechte auto. Lewis is dat niet meer gewend. Hij heeft de laatste jaren vooral in perfect gebalanceerde auto's gereden. Hij is gewoon een verwende jongen geworden op die manier en kan moeilijk met de huidige auto omgaan."

Surer is echter van mening dat het voordeel van negen punten dat Russell heeft op Hamilton geen echte weerspiegeling is van de relatieve prestaties van het paar. Maar er ontbreekt niet veel, er is nauwelijks verschil tussen de twee. En in de race is Hamilton de maatstaf - die altijd zeurt op de radio, maar aan de andere kant geeft hij altijd alles. Daarom maak ik me geen zorgen om Lewis."