Niet Red Bull maar McLaren leidt pitstop-klassement

Door de nieuwe reglementen is er een hoop veranderd in de Formule 1. Mercedes en Red Bull Racing zijn niet langer de twee te kloppen teams, Ferrari is weer terug en het team van Haas is niet langer het lelijke eendje van het veld. Ook in de pitstraat is er een heleboel veranderd.

Jarenlang domineerde het team van Red Bull Racing het pitstop-klassement. Dit seizoen is alles echter anders en gaat McLaren na drie races aan de leiding. De monteurs van de Britse ploeg hebben al 111 punten bij elkaar gesprokkeld en gaan daarmee ruim aan de leiding.

Red Bull volgt op een respectabele tweede plaats met een kleine voorsprong op grote concurrent Ferrari. Onderaan de lijst vinden we het puntloze Haas, de Amerikaanse renstal zal er waarschijnlijk niet wakker van liggen. Ook Mercedes moet nog wat werk verrichten en staat slechts zesde in dit kampioenschap.

After three races into the 2022 @F1 season, @McLarenF1 lead the #DHLFastestPitStop Charts, with @redbullracing on P2 and @ScuderiaFerrari on P3. Good job by the papaya mechanics so far! 👏 #DHLF1 #F1 pic.twitter.com/GQsOeZ7Vv6