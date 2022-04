Moet Red Bull zich zorgen maken? "Ze kunnen nog steeds winnen"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen had vast en zeker op een betere seizoenstart gehoopt. De Nederlandse Red Bull-coureur kan zeker meestrijden voor de kopposities maar de betrouwbaarheid laat nog aan de wensen over. Verstappen viel dan ook in twee van de eerste drie races uit met technische problemen.

Het was tweemaal een bittere teleurstelling van de Nederlander maar er was ook een lichtpuntje. In de Saoedische Grand Prix finishte hij wel en dat deed hij meteen goed. Verstappen won immers in de listige straten van Jeddah en de winstpartij liet zien dat er wel degelijk veel potentie zit in de Red Bull-bolide van dit jaar.

Conclusie

De twee uitvalbeurten lieten de nodige alarmbellen rinkelen bij Red Bull Racing en de fans. Toch maakt lang niet iedereen zich druk. Oud-coureur Marc Surer is tegenover Formel1.de bijvoorbeeld optimistisch: "Bij een totaal van 23 races is dat helemaal niet zoveel. Het klinkt en oogt slecht maar hij heeft ook gewoon één race gewonnen. Hij is dus nog steeds gewoon in staat om races te winnen. Ik denk dat, dat de belangrijkste conclusie is die men hieruit kan trekken."

Zwakke punten

Het gat met koploper Ferrari is niet reusachtig maar de achterstand van Red Bull is volledig afkomstig van de betrouwbaarheidsproblemen. Zodra die problemen verleden tijd zijn kan Red Bull weer serieus meedoen, zo denkt Surer. "Zoals ik zei, ze hebben al gewoon een race gewonnen. Ze komen dus niet veel tekort. Daarnaast weten ze bij Red Bull ook gewoon hoe ze een snelle auto kunnen maken en ze weten wat de zwakke punten zijn. Die problemen met de betrouwbaarheid zijn niet te begrijpen. Het sneller maken van de auto kunnen ze wel. Dus ik maak mij er geen zorgen over of ze aansluiting kunnen vinden."