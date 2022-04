Horner happy met snelle Perez: "Gat met Max is gekrompen"

Het team van Red Bull Racing is nog niet bepaald op de gewenste wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De wagen is zeer snel maar door drie uitvalbeurten is de achterstand op concurrent Ferrari reusachtig. Toch zijn er ook heus wel lichtpuntjes bij de Oostenrijkse renstal.

Tweede coureur Sergio Perez laat dit seizoen namelijk zien tot wat hij in staat is. De Mexicaan finishte vorige week op een keurige tweede plek en ook tijdens de andere twee races kwam hij prima voor de dag. In Saoedi-Arabië pakte hij zijn eerste pole position en kwam hij als vierde over de streep. Tijdens de seizoensopener reed hij in kansrijke positie toen hij uitviel.

Teambaas Christian Horner is in ieder geval zeer tevreden met de prestaties van Perez. De Brit deelde zijn enthousiasme met de internationale media: "Het zou voor Checo sowieso makkelijker worden in zijn tweede jaar bij ons. Hij kent het team en de infrastructuur. We hebben ook nog eens nieuwe regels dus de auto is ook helemaal nieuw. Ik denk dat hij het tot nu toe heel erg goed heeft gedaan. Ik denk dat het gat met Max is gekrompen. Hij had pech in Bahrein en hij deed het fantastisch in de kwalificatie in Jeddah, in de race had hij dan weer pech. We zijn tevreden met zijn resultaten tot nu toe."