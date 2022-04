Mercedes kijkt terug op tienjarig jubileum historische dag

Het team van Mercedes domineerde de afgelopen jaren de Formule 1. De Duitse renstal won de constructeurstitel van 2014 tot en met 2021 elk jaar weer. Ook bij de coureurs gingen bijna alle titels naar de Duitse ploeg, alleen vorig seizoen werden ze verslagen door niet minder dan Max Verstappen.

Maar het is niet zo dat Mercedes altijd dominant was. In 2010 keerde het merk als zelfstandige renstal terug in de Formule 1 maar de comeback verliep niet helemaal gesmeerd. Pas in 2012 volgde het eerste succes. Nico Rosberg won toen de Grand Prix van China. Het was de eerste overwinning voor de Duitser en de eerste winstpartij voor Mercedes sinds 1955. De race vond vandaag precies tien jaar geleden plaats en Mercedes herdenkt het dan ook op de sociale kanalen.