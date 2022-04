Mercedes brengt voorlopig geen updates vanwge porpoising

Toto Wolff heeft uitgelegd dat Mercedes op korte termijn geen substantiële upgrades naar het circuit zal brengen, omdat ze zichzelf alleen maar nog meer zouden verwarren.

Na acht seizoenen de Formule 1 te domineren, zeven coureurstitels te hebben gewonnen en een ongekende acht opeenvolgende constructeurskampioenschappen te hebben gewonnen, staat Mercedes dit seizoen nog droog en ziet het er niet naar uit dat ze dit jaar mee gaan doen om de titels.

Met alle nieuwe technische voorschriften in het spel ging Mercedes voor een extreem ontwerp als het ging om de sidepods van hun W13, de zogenaamde zero-pods. Door de smalle sidepods is het porpoising (stuiteren) alleen maar extra toegenomen ten opzichte van de test met de conventionele sidepods, waarmee men in Barcelona testte.

Het Duitse team heeft meer dan de concurrentie te lijden gehad van het stuiteren op het rechte stuk, een gevolg van het gebruik van aerodynamica met grondeffect om downforce te creëren. Terwijl het team probeerde stukken van hun vloer af te frezen in een poging om het te verminderen, lijkt dit niet te zijn gelukt.

Het ontwerp van de 'zero-pods' helpen niet, omdat het slanke ontwerp betekent dat er minder carrosserie is om de vloer op zijn plaats te houden wanneer het stuiteren begint.

Maar ondanks hun problemen zal Mercedes niet snel een significante upgrade introduceren. Teambaas Toto Wolff legde uit waarom: "Ik denk dat we gewoon aan het leren zijn hoe de auto werkt en ook hoe de banden werken."

“Niets wat we afgelopen weekend in Australië hebben gedaan, heeft het aerodynamische potentieel ontgrendeld of het stuiteren verminderd. Daarom heeft het geen zin om updates te brengen, omdat je jezelf nog meer in de war brengt. Misschien is het het feit dat hoe meer downforce je brengt, hoe slechter het stuiteren wordt. Dus we zijn nog aan het leren."