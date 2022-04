Häkkinen looft Mercedes: "Kan zomaar een gevecht met drie teams worden"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Duitse renstal loopt mijlenver achter op Ferrari en Red Bull Racing en coureurs George Russell en Lewis Hamilton worstelen overduidelijk met de auto. De ploeg moet dan ook vaak naar achteren kijken in plaats van vooruit.

Afgelopen weekend ging het in Australië veel beter dan men in eerste instantie had verwacht. Russell en Hamilton moesten tijd toegeven op Ferrari en Red Bull maar daarachter hielden ze vrij makkelijk stand. Ze profiteerden optimaal van de uitvalbeurt van Max Verstappen en daardoor kon Russell naar het podium. Door de betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull staat Russell zelfs tweede in het wereldkampioenschap.

Russell

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is lovend over de prestaties van Russell en Mercedes. De Fin spreekt zich uit in zijn column voor Unibet "George reed een zeer sterke plaats en die derde plaats was heel belangrijk. Die tweede plaats in het wereldkampioenschap is verrassend maar zijn auto is betrouwbaar en zijn consistentie is indrukwekkend. Hij werd vierde in Bahrein, vijfde in Jeddah en nu staat hij op het podium. Het is ook noemenswaardig dat hij voor Hamilton finishte, al kwam dat ook door de safety car."

Waarschuwing

Häkkinen denkt dat het niet lang meer zal duren voordat Mercedes zich kan gaan bemoeien met de strijd aan de kop van het veld. De Fin waarschuwt Red Bull dan ook: "Lewis en George doen het allebei fantastisch terwijl het team een oplossing zoekt voor de performance problemen. Dat is nog een reden voor Red Bull om de betrouwbaarheidsproblemen op te lossen. Dit kampioenschap kan makkelijk een gevecht worden met drie teams."