Leclerc kijkt uit naar thuisrace Ferrari: "Denk dat de tribunes wel wat roder zullen zijn"

Het team van Ferrari is zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. De coureurs stonden in alle races op het podium en Charles Leclerc wist de Grands Prix van Bahrein en Australië op zijn naam te schrijven. De Monegask gaat dan ook ruim aan de leiding in de strijd om het wereldkampioenschap.

Ook Ferrari zelf heeft een fikse voorsprong te pakken in de tussenstand van het constructeurskampioenschap. Het is een enorme opsteker voor de legendarische Italiaanse renstal. De afgelopen twee seizoenen verliepen immers zeer slecht voor het team en daardoor waren ze zeer ver teruggezakt in de pikorde. Nu is alles echter veel als vanouds.

Over anderhalve week mogen de rode bolides hun kunsten vertonen voor het thuispubliek in Imola. Het wordt vermoedelijk een groot Ferrari-feest en superster Leclerc kijkt er reikhalzend naar uit. Tegenover Sky Sports spreekt de Monegask zich erover uit: "Italië is voor ons altijd bizar. Ik kan haast niet wachten om er weer heen te gaan. Ik vermoed dat de tribunes dit jaar wel een stuk roder zullen zijn dan voorheen. Het is voor ons in ieder geval belangrijk om ons te concentreren op onze taak."