Brundle looft Russell: "Kost hem geen moeite om Lewis bij te benen"

Het team van Mercedes is niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen begonnen. De regerend constructeurskampioen komt overduidelijk snelheid tekort en de wagen kent nog zeer veel kinderziektes. De teams van Ferrari en Red Bull Racing zijn overduidelijk sneller maar toch kan Mercedes de schade vooralsnog redelijk beperken.

De Duitse renstal profiteert optimaal van de problemen bij de concurrentie. Het team van Red Bull kent immers de nodige betrouwbaarheidsproblemen en dat zorgde ervoor dat Max Verstappen afgelopen weekend weer uitviel. Mercedes staat dan ook tweede in het constructeurskampioenschap en ook nieuwkomer George Russell doet het helemaal niet slecht.

Indrukwekkend

De jonge Brit kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Melbourne en dat was een knappe prestaties. Russell maakt een goede indruk op zijn landgenoot Martin Brundle. De oud-coureur en Sky Sports commentator is complimenteus in zijn Sky-column: "Het lijkt erop dat het hem geen moeite kost om Lewis in de race en in de kwalificatie bij te benen. Dat is een indrukwekkend gegeven. George staat dan ook tweede in het kampioenschap door sterk en foutloos te rijden, daarnaast is hij ook betrouwbaar. Nu heeft hij snelheid nodig om een stap vooruit te kunnen zetten."

Schade beperken

Russell presteert vooralsnog beter dan zijn teamgenoot, en zevenvoudig wereldkampioen, Lewis Hamilton. Brundle ziet dat Mercedes zichzelf een nieuwe kracht heeft aangeleerd: "Lewis was nogal teleurgesteld met de vierde plek en hij had problemen met zijn oververhitte motor. Het team moet echter tevreden zijn met het feit dat ze hun banden beter gebruikten dan Red Bull in de eerste helft van de race. Het hele team van Mercedes is heel erg goed in het beperken van de schade."