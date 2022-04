Brundle vreest voor Sainz na successen Leclerc

Charles Leclerc is momenteel bezig met de beste seizoenstart uit zijn Formule 1-loopbaan. De Monegaskische Ferrari-coureur won twee van de eerste drie races en gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. De Monegask laat zien waarom men hem jarenlang als toptalent bestempelde.

Afgelopen weekend won Leclerc om redelijk dominante wijze de Australische Grand Prix en pakte eveneens de snelste ronde. Hij vertrok de race ook vanaf de pole position en reed de gehele wedstrijd aan de leiding. Hij veroverde hiermee een unieke Grand Slam en kreeg zeer veel complimenten van kenners, fans en collega's.

Hoger plan

Ook voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle is onder de indruk van de jonge Monegask. In zijn column voor Sky Sports heeft Brundle alleen maar complimenten klaar liggen: "Leclerc is echt naar een hoger plan gestapt. Hij is constant snel en het lijkt wel alsof hij de gehele tijd een halve stap voorligt op zijn auto. Hij doet dat in plaats van dat hij op de limiet rondrijdt. De nieuwe regels passen bij hem en hij ontwikkelt zijn zelfvertrouwen."

Sainz

Brundle vreest dat Leclercs teamgenoot Carlos Sainz de pineut wordt van de goede resultaten. De Spanjaard presteert zeker niet slecht maar Leclerc is vooralsnog een stapje sneller. Brundle: "Hij eindigt misschien wel in een soort support-rol voor Leclerc. Dat hangt echter allemaal af van zijn prestaties in de aankomende races. Het hangt er vanaf of hij in de aankomende wedstrijden een race kan gaan winnen."