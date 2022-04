Video: Perez grapt met engineer over boordradio

In tegenstelling tot zijn teamgenoot Max Verstappen kende Sergio Perez wel een goede race in Melbourne. De Mexicaanse Red Bull-coureur kwam als tweede over de streep en schonk zijn team hiermee een doekje voor het bloeden. De ervaren Mexicaan was zelf in ieder geval in een zeer goede stemming.

Tijdens de laatste paar rondjes van de wedstrijd meldde de Mexicaan zich namelijk op de boordradio met een wel heel erg bijzondere vraag. Hij had zijn engineer blijkbaar al eventjes niet meer gehoord dus besloot hij een vraag te stellen. Perez vroeg zich af of zijn engineer nog wel wakker was, die antwoordde dat hij nog wat last had van een jetlag.