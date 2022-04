Norris verrast zichzelf met P4: "We gaan zien wat er morgen gaat gebeuren"

Het team van McLaren was op dramatische wijze begonnen aan het huidige seizoen. De wagens van Lando Norris en Daniel Ricciardo waren veel te langzaam waardoor punten een lastig verhaal werden. In Jeddah pakte Norris wel wat puntjes maar de McLaren zag er alsnog niet vlot uit.

In Melbourne is alles echter compleet anders. Beide coureurs komen al het gehele weekend zeer goed voor de dag en ook in de kwalificatie kwam dat uit. Thuisrijder Ricciardo reed een goede sessie en kwalificeerde zich uiteindelijk als zevende. Norris deed het nog véél beter en steeg boven zichzelf uit. Hij kwalificeerde zich dan ook als vierde.

Kleine stapjes

De populaire Brit was buiten zichzelf van vreugde na afloop van de Australische kwalificatie. De McLaren-coureur vertelde bij Sky Sports dat hij dit resultaat zeker niet had zien aankomen: "Oh nee, zeker niet! Zeker als je ziet dat we met moeite door Q1 kwamen in Bahrein en dat we bijna Q3 bereikte in Saoedi-Arabië. We hebben als team enkele kleine stapjes gezet en de auto is eigenlijk sneller geworden in de rechte lijn."

Landgenoten

Norris start de race morgen vlak voor de Mercedessen van zijn landgenoten George Russell en Lewis Hamilton. Norris weet echter dat de zilverpijlen normaliter veel vlotter zijn. Hij wil zich geen illusies maken: "Ik hoop dat we een goede race hebben en dat we vaker kun strijden met de Mercedessen. Normaal gesproken is de racepace van Mercedes iets sterker dan die van ons. We gaan zien wat er morgen gaat gebeuren."