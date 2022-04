Vrijdag in Melbourne breekt bezoekersrecord

Het is overduidelijk dat de Formule 1 momenteel enorm aan populariteit aan het winnen is. Ook bij de teruggekeerde Grand Prix van Australië was dit goed merkbaar. Door de coronacrisis kon de race twee jaar op rij niet doorgaan maar vandaag zaten de tribunes alweer stampvol.

De organisatie van de Grand Prix meldt op Twitter vol trots dat er een nieuw record is gebroken. De vrijdag in Melbourne werd namelijk bezocht door 112.466 mensen. Daarmee is het vorige record van 2019 ruim verbroken en dan moeten de kwalificatie en de race nog gaan beginnen.

Day two of the Formula 1® Heineken® Australian Grand Prix 2022 saw an estimated record-breaking attendance of 112,466.



The previous largest estimated attendance for day two of the event was 84,500, set back in 2019.