Vettel krijgt nieuwe Power Unit na problemen in VT1

Sebastian Vettel moest de eerste twee races van het seizoen missen door een coronabesmetting. In Melbourne keerde hij echter terug achter het stuur van zijn Aston Martin. Ze comeback verliep niet als gehoopt want in de eerste vrije training kon hij zijn bolide naast de baan parkeren.

De Duitser meldde over de boordradio dat er iets was met de motor. Hij klom uit zijn wagen en bediende zelf de brandblusser en het werd al snel duidelijk dat de problemen vrij fors waren. Na de sessie meldde zijn team Aston Martin dat hij een nieuwe Power Unit krijgt. Hij krijgt echter geen penalty dus de problemen richten geen grotere schade aan.

UPDATE: Following an investigation, after #SV5 lost drive in FP1, the team will change Sebastian's power unit. This will not incur a penalty. #F1 #AusGP