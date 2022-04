Wat doet het weer in Melbourne?

Dit weekend staat de Australische Grand Prix weer op het programma. De race in het Albert Park in de stad Melbourne keert weer terug op de kalender nadat deze twee jaar op rij niet door kon gaan door het coronavirus. De coureurs zullen rekening moeten houden met de lokale weersomstandigheden.

Op de vrijdag werken de heren coureurs zoals gewoonlijk de eerste twee vrije trainingen af. Men hoeft niet veelvuldig naar de lucht te staren want buien blijven waarschijnlijk gewoon uit. Er zal wel wat bewolking hangen maar regen valt er vermoedelijk niet. Het is ongeveer 22 graden en daarmee is het de koudste dag van het weekend. Ook op zaterdag blijft het vermoedelijk droog, de coureurs zullen dus weer op een droge baan aan de kwalificatie kunnen beginnen.

Op zondag ziet het er allemaal net iets anders uit. Het is ongeveer 26 graden en de bewolking zal naar verwachting gaan toenemen. In tegenstelling tot de eerdere dagen is er nu wel een kleine kans op regen. De buien zullen, zoals met nu voorspelt, echter pas na de race gaan vallen. Maar het weer kan zomaar veranderen en een kans op regen tijdens de race is dan ook aanwezig.