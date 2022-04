Marko over Ricciardo: "Ik heb hem zeker niet afgeschreven als coureur"

De Formule 1-fans mogen Daniel Ricciardo niet lang niet afschrijven, zo vindt Helmut Marko van Red Bull Racing. De Grand Prix van Australië staat voor de deur en dus is er weer volop aandacht voor de McLaren-coureur, dit dit jaar tot nu toe vooral achteraan het veld reed door de teleurstellende prestaties van de MCL36.

In 2018 reed Ricciardo voor het laatst voor Red Bull, als teamgenoot van Max Verstappen. Zijn voormalig teambaas Christian Horner onthulde dat de Australiër een astronomisch hoog aanbod afwees om ook na 2018 voor Red Bull te racen. In plaats daarvan ging Ricciardo naar Renault en vervolgens McLaren.

Helmut Marko vertelde aan Sport1 dat hij nog altijd gelooft in de kwaliteiten van zijn voormalig protegé: "Daniel lijkt het nog steeds moeilijk te hebben bij McLaren, maar hem afschrijven zou een vergissing zijn. We weten wat hij kan."

"Niet alleen omdat hij er in 2014 sterk uitzag tegen Vettel, maar omdat niemand anders hier op gelijke voet stond met Max Verstappen. En het is nog niet zo lang geleden. Ik wens hem succes, maar het is genoeg als hij als derde eindigt achter onze twee coureurs", besloot de 78-jarige Marko.

Probleem van McLaren

De druk ligt voor 2022 op Ricciardo om zijn niveau flink te verbeteren maar McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat de focus van het team voorlopig ligt op het verbeteren van de auto. De Duitser ziet ook dat zijn coureurs het prima doen maar het ontwerp van de auto niet meehelpt: "Ons probleem is de auto, niet de coureurs."

De situatie is misschien alarmerend voor Ricciardo, maar misschien nog meer voor de 22-jarige Norris - die onlangs zijn contract met McLaren verlengde tot eind 2025. Het zorgt voor verbazing bij voormalig wereldkampioen Jenson Button: "Ik kan niet begrijpen waarom hij zich zo lang wil binden aan een team. Ik zie het voordeel gewoon niet. Over twee jaar zal hij namelijk nog steeds een coureur zijn waar andere teams veel interesse in hebben, dus ik begrijp niet waarom hij zich vastlegt."