Marko tevreden met Perez: "Auto past beter bij hem"

Het team van Red Bull kende een moeilijke eerste race van het jaar in Bahrein, beide coureurs vielen uit, maar bij de tweede race in Saoedi-Arabië verliep alles volgens plan. Regerend wereldkampioen Max Verstappen nam sportief revanche met een overwinning en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam ook goed voor de dag.

Perez is redelijk goed begonnen aan zijn tweede jaar bij Red Bull Racing. De Mexicaan pakte in Jeddah zelfs zijn eerste pole position uit zijn lange loopbaan. In de race streed hij geruime tijd voor de eindoverwinning maar een verkeerd getimede pitstop zorgde ervoor dat hij genoegen moest nemen met de vierde plek. Toch is men bij Red Bull zeer tevreden met de Mexicaan.

Blij

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is te spreken over de resultaten van de Mexicaanse coureur. Marko deelt zijn positieve gedachten in gesprek met Formel1.de: "Ik denk dat er twee factoren meespelen bij Perez. De auto past nu beter bij hem en hij voelt zich ook nog eens iets comfortabeler. Daarnaast kent hij het team nu ook iets beter dan vorig jaar. Zijn engineer is gegroeid en het onderlinge vertrouwen is beter. We zijn over het algemeen heel erg blij met deze ontwikkeling."

Kansen

Marko denkt niet dat een sneller wordende Perez op de lange termijn voor problemen gaat zorgen. Sterker nog, de Mexicaan en zijn teamgenoot Max Verstappen hebben dezelfde kansen. Marko zag dit in Jeddah: "Voor de wedstrijd hadden we al duidelijk gemaakt dat er geen regels voor hen zouden komen. Dat doen we zeker niet zo vroeg in het seizoen en ook niet als allebei de coureurs op nul punten staan. Tijdens de race zag je dat het zich al ongeveer zelf oploste."