Leclerc verkent vernieuwd Albert Park alvast

Charles Leclerc gaat momenteel aan de leiding in de tussenstand van het wereldkampioenschap. De Ferrari-coureur won immers de seizoensopener in Bahrein en werd tweede in Saoedi-Arabië. Dit weekend krijgt hij de kans om ook in de derde race van het jaar succesvol voor de dag te komen.

De heren coureurs rijden dit weekend in Australië. Voor het eerst sinds 2019 is het circus weer aanwezig in Melbourne, de coronacrisis zat de race dwars. Leclerc is inmiddels al gearriveerd in Melbourne en hij neemt zijn zaakjes zeer serieus. Hij heeft zijn eerste rondje circuit er al opzitten, niet in de auto maar op de fiets.