Video: Eerste rondje over vernieuwd Albert Park in aanbouw

Dit weekend staat de Australische Grand Prix voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender. Door de coronacrisis werd de race in Melbourne twee keer op het allerlaatste moment afgeblazen. Nu gaat het feest echter wel door en de coureurs krijgen te maken met een flink aangepaste baan.

De lay-out van het circuit in Albert Park is onder handen genomen. Met nog een paar dagen te gaan tot de eerste vrije training is men nog hard bezig met de laatste voorbereidingen. Toch heeft de Formule 1 al hun eerste rondje gemaakt over het Australische circuit. Op social media deelt men een timelapse waar de veranderingen zichtbaar zijn maar ook de bezige bedoening op de baan.