'Audi brengt nieuw mega-bod uit op McLaren'

Het is algemeen bekend dat de Volkswagen-merken Audi en Porsche verregaande interesse hebben in de Formule 1. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport en de twee merken zouden dan de sport kunnen betreden. Duidelijkheid is er echter nog steeds niet.

Volgens meerdere geruchten zouden zowel Audi als Porsche de sport gaan betreden als motorleveranciers van huidige teams op de grid. Porsche wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een samenwerkingsverband met Red Bull Racing. De verhalen over Audi zijn nog wilder, ze zouden zich willen inkopen in het team legendarische team van McLaren.

Eerder werd er zelfs gesproken over een overname, McLaren sprak dit zelf echter zeer hevig tegen. Nu zijn er nieuwe geruchten over enorme geldbedragen die Audi zou overhebben voor een samenwerking. Volgens het Duitse Automobilwoche heeft Audi zijn bod verhoogt. Het Volkswagen-merk zou 650 miljoen euro overhebben voor een technische en motorische samenwerking met McLaren. Dit zou 150 miljoen euro meer zijn dan het eerste astronomische bod. Het is nog niet duidelijk of McLaren toe gaat happen.