Perez maakt zich niet druk over aflopend contract: "Focus op resultaten"

Het team van Red Bull Racing is redelijk sterk begonnen aan het nieuwe seizoen. Bij de seizoensopener vielen beide coureurs nog uit in kansrijke positie maar een week later was het andere koek. Max Verstappen zegevierde immers in Saoedi-Arabië en Sergio Perez reed ook geen slechte wedstrijd.

De Mexicaan begon de race in Jeddah zelfs vanaf de pole position. Voor het eerst in zijn lange loopbaan mocht Perez vooraan starten en hij liep een goed resultaat alleen maar mis door een slecht getimede pitstop. Voordat hij uitviel in Bahrein was hij ook al goed op weg. Opvallend genoeg is de toekomst van Perez nog ongewis, hij heeft voor 2023 nog geen contract op zak. Zijn teamgenoot Max Verstappen wel, de Nederlander tekende eerder dit jaar een megacontract.

Perez zal zich ongetwijfeld even achter zijn oren hebben gekrabbeld bij dit nieuws. Toch wil de Mexicaan er niet te lang bij stil staan. Tegenover het Spaanse medium Marca haalt hij er zijn schouder over op. Over zijn eigen toekomst heeft hij niet nagedacht: "Ik rijdt al twaalf jaar in de Formule 1. Ik ben zo enorm gefocust op het seizoen, ik heb nog niet eens over de toekomst nagedacht. Ik focus mij vooral op de best mogelijke resultaten."