Verstappen liever niet in Hollywood-film: "Maar DiCaprio kan mij spelen"

Het seizoen 2021 is een perfect script voor epische autosportfilm. Mocht het er van komen dat weet Max Verstappen al wie de rol over zichzelf moet spelen.

"Als dat zo is dan zou nu Leonardo DiCaprio mij kunnen spelen. Dat zou geweldig zijn", tekende SilverArrows.Net op. Erg happig is de wereldkampioen niet op een film over afgelopen seizoen. "Ik hoop dat dat nooit gebeurt, dat heb ik niet nodig."

Het zou niet de eerste keer zijn dat er een F1-film wordt gemaakt over zeer spannend seizoen. De film Rush, dat in 2013 in de bioscoop kwam, ging over het titanengevecht in 1976 tussen James Hunt en Niki Lauda.

In de film werden beide coureurs neergezet als grote tegenpolen die het licht in elkaars ogen niet gunden. Hunt als het snelle feestbeest en Lauda als de egocentrische, koele en berekende kikker. In de realiteit was de relatie tussen beide legendes veel gemoedelijker als op het doek.

De kans dat de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton wordt overdreven, ligt bij Hollywood-films op de loer. In het echte leven heeft de Nederlander - ondanks controversiële gebeurtenissen - veel lof over voor zijn Britse opponent. "We hebben onze gevechten gehad, maar er is ook veel respect", zei Verstappen. "Hij is een van de beste racers ooit."

Onlangs sprak Hamilton over de mogelijkheid dat er een biopic over zijn leven en carrière wordt gemaakt, maar toen hem werd gevraagd wie hij hem zou willen spelen, kon hij niet meteen antwoord geven.