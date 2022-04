Button vindt Verstappen meest natuurlijke begaafde coureur

In Jeddah, toen Button door Sky Sports werd gevraagd om de meest natuurlijk begaafde coureur te noemen die hij ooit had gezien, zei de Brit: "Max!...Het is gewoon natuurlijk, nietwaar?' zei de F1-wereldkampioen van 2009.

Verstappen stootte op jonge leeftijd al snel door naar de absolute top en debuteerde in 2015 op 17-jarige leefdtijd als Grand Prix-coureur in de Formule 1. Mede dankzij vader Jos met zijn eigen autosportervaring kreeg Verstappen de ideale opleiding voorgeschoteld om zich snel te ontwikkelen.

"Als je naar de ouders van Max kijkt, racete zijn vader in de F1. Ik racete tegen zijn vader en mijn eerste puntenfinish was in Brazilië, in mijn tweede race. Om dat punt te behalen, moest ik zijn vader, Jos, inhalen."

Button vervolgt verder: "Je wilde hem niet van streek maken. Er was een beetje agressie. Hij was een geweldig talent, een van de beste kartcoureurs ooit, en waarschijnlijk nog steeds tot op de dag van vandaag. En zijn moeder, Sophie, ik was teamgenoten met haar in het karten. Ze was een professional en een van de beste ter wereld, dus het zit zeker in het bloed."

Voorlopig zet Button voormalig McLaren-teamgenoot Lewis Hamilton bovenaan zijn lijstje. "Als je naar Lewis kijkt, denk je dat hij een veel completere coureur is met veel meer ervaring, misschien daarom. "Max moet hard werken. Zelfs als je denkt dat je de beste bent, kun je nog meer doen om beter te worden. Dat is waarom Michael Schumacher zo sterk was."