Bottas hoopt lang te kunnen strijden tegen Mercedes

Valtteri Bottas heeft zijn zinnen gezet op de strijd tegen Mercedes. Hij hoopt met Alfa Romeo in 2022 de 'best of the rest' te zijn, nu blijkt dat het team een zeer goede en snelle wagen heeft. Na vijf seizoenen bij Mercedes te hebben doorgebracht en de Silver Arrows in al die seizoenen aan de constructeurstitel te hebben geholpen, ging Bottas voor 2022 een nieuwe uitdaging aan bij de Italiaanse autofabrikant.

Bottas boekt al succes aan de top van het middenveld, nadat hij als zesde was gekwalificeerd tijdens de eerste Grand Prix in Bahrein en de race op die positie eindigde, voordat een te hoog opgelopen motortemperatuur hem dwong uit te vallen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

De voormalig werkgever van Bottas, Mercedes, is al weken het gesprek van de dag door de tegenvallende prestaties in het nieuwe F1-tijdperk. Het Duitse team maakt vooralsnog geen aanspraak op overwinningen en heeft zelfs moeite om te strijden voor podiumplekken. De hoop van Bottas is hierdoor gestegen, waarbij hij aangeeft te willen strijden om de derde plaats voor de constructeurs. De Fin: "Ik denk dat dat nu het doel zou moeten zijn. We hebben twee races gehad en blijven op dezelfde positie rijden, hoewel ik dacht dat dit in Jeddah misschien moeilijker zou zijn. Ik denk dat streven om de beste van de rest van het veld te zijn een goede motivatie is en goede doelen. Ik hoop dat we uiteindelijk kunnen strijden voor de vijfde plaats in de race, dat zou een grote stap voor ons zijn."

Voor het nieuwe seizoen begon hadden weinigen gedacht dat Alfa Romeo met Mercedes zou strijden om dezelfde posities en punten tijdens de eerste races. Het zorgt echter voor grote vreugde bij de Fin: "Ik denk dat dit het beste scenario was dat ik me voor ons eerste seizoen had kunnen voorstellen. Ik ben erg blij met de beslissing die ik heb genomen, ik geniet ervan. Als we de auto kunnen blijven verbeteren, lijdt het geen twijfel dat we in de toekomst altijd moeten kunnen vechten voor Q3 en top tien."